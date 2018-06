Vende il condizionatore su Facebook, il marito va su tutte le furie: lei gli spara ai genitali

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutto per un. Kimberly Dunn, 35enne americana, haalcon un, mirando ai, a seguito di una violenta discussione nata dalladi un climatizzatore. La donna aveva provato a dare via su Facebook l'apparecchio, scatenando però l'ira del compagno che l'ha aggredita, così lei per vendicarsi gli ha sparato.I fatti si sono svolti nella loro abitazione di Lake City, in Florida, nell'ottobre 2017, ma in questi giorni si sta tenendo il processo a carico della donna. Tutto è iniziato quando il marito, insieme al fratello, è tornato a casa scoprendo che la moglie aveva cercato di vendere l’impianto per l’aria condizionata su Facebook. Tra i due è iniziata un'accesa discussione, tanto che il marito si è persino seduto sul condizionatore per evitare che fosse dato via. La donna ha quindi preso un taser, una pistola che invia scariche elettriche, e ha mirato ai genitali del marito. Nella colluttazione, come riporta anche il New York Post, è stata fermata dal cognato che ha subito chiamato la polizia.Kimberly Dunn è stata arrestata, ma ha provato a giustificarsi dicendo di volerlo solo spaventare. Durante la prima udienza non si è presentata in tribunale e ora dovrà rispondere non solo all'accusa di aggressione ma anche a quella di oltraggio alla corte. Il marito stato ricoverato in ospedale ma non ha riportato lesioni permanenti a seguito dell'aggressione.