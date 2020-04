La moglie muore per covid, 90enne rifiuta l'ossigeno e si spegne poco dopo: «Non poteva stare senza di lei»

Neonata operata al cuore e colpita dal covid: la bimba a 6 mesi sconfigge il coronavirus

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo aver saputo che lae spiraBill Dartnall, 90 anni, si è spento poco dopo la sua Mary, morta a 81 anni dopoLa coppia si era ammalata di coronavirus e sono morti lo stesso giorno, quello di Pasqua, a poche ore di distanza l'uno dall'altra.La coppia inglese, ha iniziato il suo dramma quando a metà marzo Mary è stata ricoverata a causa del covid, qualche giorno dopo Bill ha avuto un ictus ed è stato portato in ospedale dove è risultato essere anche lui positivo al virus. La malattia non ha lasciato scampo alla donna, e Bill è peggiorato, così i medici hanno deciso di darli l'ossigeno. Il 90enne però si è rifiutato dicendo di voler stare con la sua amata e 5 ore dopo è morto.A raccontare la loro storia sono le figlie, Rosemary e Ann che ai media locali spiegano quanto fosse forte l'amore tra i due genitori. «Quando gli hanno detto che mamma era morta ha cercato di togliersi la maschera dell’ossigeno e ha chiarito di non volerla. Papà si è rifiutato di indossare la maschera, non sappiamo esattamente perché, ma non voleva andare avanti», hanno detto al Daily Mail, «Probabilmente papà non avrebbe voluto vivere senza la mamma. Erano una vera squadra ed è difficile immaginare uno senza l'altro».