Moglie lascia il marito: lui la uccide con una falce davanti al figlio di 10 anni

Lei voleva lasciarlo e lui l'ha uccisa davanti agli occhi del figlio di 10 anni. Telma Rabero di 44 anni è stata assassinata dal marito, e il 51enne Jadir Souza da Silva. L'uomo ha colpito la donna con una falce sotto gli occhi del figlio di 10 anni prima di darsi alla fuga.

Leggi anche > Bimbo di 10 anni morto mentre gioca a calcio a scuola: ha sbattuto la testa per colpa delle scarpe troppo grandi

Subito dopo il delitto, infatti, il 51enne è scappato dalla casa di famiglia con la sua auto nella zona rurale di Sidrolandia, in Brasile. Sul posto è intervenuta la polizia dopo che i vicini hanno allertato gli agenti a causa di un'accesa discussione. Quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato la 44enne priva di vita insieme al figlio, ora affidato alle cure dei suoi parenti e, secondo quanto riferito dalla stampa locale, è sottoposto a consulenza per affrontare lo shock di ciò a cui ha assistito.

La coppia, che stava insieme da più di 20 anni, pare che fosse in crisi da tempo. La donna, come riporta la famiglia, voleva lasciare l'uomo ma ha sempre temuto la sua reazione. Quando ha poi trovato il coraggio il 51enne non ha accettato la decisione e ha deciso di punirla uccidendola. Dopo la fuga l'omicida è stato rintracciato e fermato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA