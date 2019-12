Investe e uccide un ragazzo di 19 anni, moglie di un diplomatico rifiuta il processo: «14 anni di carcere sono troppi»

Lunedì 23 Dicembre 2019, 11:19

Hacon la suao, maLa moglie di un diplomatico americano, Anne Sacoola, la scorsa estate mentre si trovava nel Regno Unito, ha travolto e ucciso Harry Dunn, un ragazzo di. Secondo la ricostruzione delle autorità la donna prese una strada nel senso di marcia sbagliato e travolse il giovane.Finita sotto indagine, rapidamente Anne Sacoolas ripartì per l’America con la copertura dell'immunità diplomatica. Secondo l'accusa rischia fino a 14 anni di carcere, ma pare non abbia intenzione di consegnarsi alla giustizia ritenendo la condanna massima eccessiva per l'accaduto, sostenendo che si è trattato solo di un incidente.La sua decisione però ha creato non poche polemiche e indignazione, come riporta la stampa locale , soprattutto da parte della famiglia del 19enne che chiede giustizia. La donna ha dichiarato di aver riconosciuto le sue responsabilità e di aver collaborato, ma non ritiene la pena proporzionata. Le autorità però hanno fatto sapere che sono state avviate le procedure per l'estradizione.