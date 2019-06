La moglie denuncia la scomparsa del marito, anni dopo il figlio trova i resti in una scatola: «L'ho ucciso io»

Lunedì 17 Giugno 2019, 15:56

Ilma la verità che emerge lascia senza parole. Howard e Marcia Eubank, dello stato americano dell'Ohio, erano sposati da molti anni, quando la donna ha detto che il marito è scomparso nella notte, da un momento all'altro,. Marcia ha scelto di fare poche domande e proseguire la sua vita.I due avevano avuto due figli, oggi adulti, tutti e due sconvolti per questa decisione del padre. La donna aveva raccontato che secondo lei il marito era andato a Houston, in Texas, per un nuovo lavoro e il loro matrimonio era finito. I due litigavano, ma non sembravano essere così in crisi, mentre a tutti è sembrata una decisione insolita qurlla di Howard, descritto come una persona molto pacata. L'uomo improvvisamente è scomparso dalla vita dei suoi figli, non partecipando nemmeno alla promessa di nozze di uno di loro, rispondeva ai messaggi, ma non si incontrava mai con nessuno dei suoi cari.Secondo quanto riporta la stampa locale, tutto sembrava insolito, ma credibile, fino a quando un giorno uno dei figli della coppia, cercando delle chiavi non ha aperto una scatola. Dal contenitore sono uscite diverse mosche, così il ragazzo ha chiesto alla madre cosa fossero e lei ha risposto: «Fa parte del corpo di tuo padre», poi ha confessato tutto: «Le altre parti sono in alcune scatole nel seminterrato. Chiama la polizia e dì loro che ho ucciso tuo padre. Non aprire le scatole da solo, lascia che sia la polizia a farlo. L'ho ucciso».Il ragazzo ha chiamato la polizia che ha scoperto che l'uomo era stato ucciso da diversi colpi di arma da fuoco. La donna nei giorni precedenti aveva acquistato una pistola e cercato su Google i modi in cui uccidere una persona. Dopo tanto tempo Marcia è stata processata e condannata all'ergastolo.