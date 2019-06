La moglie cucina le uova, ma a lui non vanno: la uccide con 38 coltellate

Sabato 8 Giugno 2019, 18:14

La. Mohammad Qoraishi ha ucciso condopo averla colpita più volte con la padella. I due erano sposati da pohi giorni, un matrimonio combinato, e proprio durante il giorno di Natale l'uomo ha avuto lo scatto che ha scatenato la furia omicida.L'uomo è stato condannato a quasi 17 anni di carcere, come riporta il Mirror , dopo aver ammesso quanto fatto alla giovane moglie. I due, che vivevano nel Regno Unito, erano cugini, nati in Afghanistan dove per anni avevano vissuto sotto lo stesso tetto. Le famiglie avevano deciso che si sarebbero sposati, così, anche se la ragazza era poco più che adolescente e studiava ancora legge al college, sono convolati a nozze.Pare che l'uomo fosse insoddisfatto della moglie, pare che non ritenesse la donna abbastanza capace di badare a lui e alla casa, così vedendola cucinare in modo, a suo parere, inappropriato si è scagliato su di lei. Ad allertare la polizia sono stati dei vicini di casa preoccupati dalle urla, così quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato solo la donna in casa priva di vita mentre il marito era fuggito. La fuga è durata ben poco, la polizia ha rintracciato l'uomo che a seguito dell'interrogatorio ha raccontato tutto.