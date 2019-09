«Beve troppo»: moglie chiude il marito alcolista in un capannone e lo ritrova morto

Venerdì 13 Settembre 2019, 19:17

VolevacosìJon Daunter, 50 anni, padre di tre figli, etilista residente a Shirenewton, nel Monmouthshire, è mortodopo che la moglie Kim lo aveva rinchiuso in un capanno per evitare che bevesse.«Non avevo neanche il coraggio di portarlo con me. Sarebbe potuto saltare fuori dalla macchina a causa della disperata voglia di ubriacarsi. Lo abbiamo rinchiuso per assicurarci che non avrebbe avuto accesso all'alcool. Aveva dentro acqua e vestiti caldi. Lo abbiamo fatto per il suo bene...», ha raccontato la donna, come riporta il Sun , spiegando che è stata proprio lei a scoprire, la mattina dopo, che il marito era morto.Secondo la polizia, che ha condotto le indagini, si sarebbe strattato di un incidente. Non ci sono, infatti, prove che dimostrano che sia stato obbligato con la forza ad entrare nel capannone, né aveva intenzione di uccidersi, visto che il motore della bici è risultato essere difettoso.