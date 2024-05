Modella travolta e uccisa dal treno durante il servizio fotografico: «Posava vicino ai binari ed è stata risucchiata»

di Redazione web

Un servizio fotografico finito in tragedia, una foto troppo rischiosa quella che avrebbe voluto farsi scattare una modella venezuelana 30enne che, mentre posava in prossimità dei binari, è stata risucchiata dal treno che l'ha trascinata per i vestiti. La ragazza è deceduta sul colpo.

La giovane donna era andata in Messico, precisamente nella città di Zacoalco de Torres, vicino Guadalajara, dove il set era stato montato in prossimità di una ferrovia, e per volere della stessa modella, la 30enne Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, una delle foto le sarebbe dovuta essere scattata con sullo sfondo, ben visibile e con un ruolo estetico importante, il treno che sfrecciava.

La dinamica dell'incidente

Gli inquirenti hanno ascoltato le parole dei testimoni dell'incidente, profondamente scioccati, che hanno permesso di elaborare una prima ricostruzione.

Non appena avvenuto il fatto, gli altri presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla, poiché la giovane è deceduta sul colpo, dopo l'impatto con il treno. Il corpo della 30enne è stato spostato dai binari per poi essere consegnato alla famiglia per la sepoltura.

