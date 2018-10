Diletta Leotta, dalle stelle di Sky alle stalle del Contadino​

Si è fattaun noto, ma tradotto inda un tatuatore evidentemente in difficoltà con le lingue straniere, ed è diventata lo zimbello del web. Una piccola disavventura social, quella di, modella, star dei reality e influencer azera, molto seguita su, 26 anni, si è infatti fatta tatuare unache parte dal torace, passa per il fianco destro e percorre tutta la gamba, fino al ginocchio. La modella ha anche postato le foto del tatuaggio sue la frase non è passata inosservata, ma per la sua incomprensibilità. Il, infatti, recita letteralmente: «Posso giudicare un unico Dio con i miei errori ed errori».In realtà, il mistero è presto svelato: la frase è una pessimadi un noto detto popolare turco, «Solo Dio può giudicare i miei errori e le mie verità». In inglese, la traduzione più appropriata risulterebbe quindi essere «Only God can judge my wrongs and truths» e non «I can judge a single God with wrongs and wrongs». Una frase decisamente più sensata e comprensibile rispetto a quella che ha scatenato l'ironia del web. Alla fine, la poveraè stata costretta a rimuovere e disabilitare i tanti commenti di utenti che l'avevano presa di mira.