La modella serba "Kokaina" in manette: aveva più di 20 kg di droga e 5 pistole con sé

Laserba Marijana Mirjanic, seguita su Instagram soprattutto per le sue fotoe conosciuta come "", è stata arrestata con l'accusa di contrabbando di armi da fuoco e droga. Nella sua auto, infatti, la polizia ha ritrovato 20 chilogrammi di marijuana, due pacchi die cinque pistole.Gli agenti hanno trovato armi e stupefacenti nell'auto della modella, dopo averla fermata per un normale controllo stradale. A dispetto del suo soprannome, la 31enne non avevacon sé, ma "solo" due pacchi d'eroina e 20 kg di cannabis. Oltre a cinque pistole. Le manette per lei son scattate immediatamente ed è stata trasferita nella città di Novi Sad, nel nord dellaUn portavoce della polizia ha rivelato che gli investigatori ipotizzano che la donna sia undel traffico illegale di droga e armi. «Stiamo indagando per capire se faccia parte di un'organizzazione criminale o se sia stata coinvolta e usata a sua insaputa. Non sappiamo ancora a chi appartengano i beni illeciti sequestrati». Inoltre, leson al momento sotto esame per determinare se siano state usate in precedenti crimini o se fossero destinate al mercato nero.