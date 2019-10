Modella morde alla gamba una ragazza mentre aspettano il treno: costretta a fare anti-tetano e cura antibiotica

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:56

Stavaquandoche si trovava accanto a lei. Eliza Peereboomè ora nei guai per aver morso un'altra donna e averle causato una cicatrice permanente. La vittima è stata costretta a fare un trattamento anti tetano e a sottoporsi anche a una cura antibiotica.La donna era stata all'ippodromo di Newbury con degli amici, dove aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Mentre aspettava il treno per tornare a casa si è avvicinata a un gruppo di ragazze, ha iniziato a dare loro fastidio, fino a quando non si è scagliata contro Gabriella Marabet mordendola con violenza alla gamba.La 23enne è stata ripresa e il video è diventata una prova schiacciante durante il suo processo. La modella nega ogni responsabilità, mentre la vittima ha raccontato la dinamica dei fatti, spiegando come la donna si sia avventata su di lei senza alcun motivo.