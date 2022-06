«Mi ha mollato perché non ero carina», ora fa la modella: su TikTok la 'vendetta' contro l'ex

Il brutto anatroccolo cresce e deride l’ex che l’ha lasciata perché non era abbastanza carina. In realtà Kim Deker è sempre stata carina, meno appariscente data anche l’età, ma sempre deliziosa. Quel rifiuto scortese e poco realistico però non è andato giù alla ragazza che dopo qualche anno ha voluto “vendicarsi” mostrando cosa aveva in serbo per lei madre natura. Kim ha quindi deciso di pubblicare un video su TikTok in cui mostra la propria evoluzione: due immagini, prima e dopo, già ammirate da oltre 100mila utenti. Nel prima Kim indossa una t-shirt, un cappellino da baseball e gli occhiali. L’espressione, un po’ furbetta, si declina su un viso tenero da adolescente. Nel dopo invece sfodera una posa sexy e grintosa, immortalata a 20 anni durante un servizio fotografico. Sì perché ora Kim è una modella e se la ride pensando a chi in passato l'ha trattata male.

Leggi anche > Blanco, la dedica alla fidanzata Martina e la frecciata dell’ex Giulia: «Quando tramanda cose scritte per te»

Per non far mancare ai follower elementi di critica, la tiktoker, riporta il Sun, ha anche riportato la sua versione della conversazione della rottura con il fidanzatino. «Gli ho chiesto se rompesse con me perché non ero abbastanza attraente e lui lo ha ammesso aggiungendo: “so di poter trovare qualcuno di più carino, mi dispiace» ha scritto Kim. Poi ha pubblicato tutto con il tag “glowup" e ha atteso commenti. Ovviamente tutti positivi. Così per sdrammatizzare il diluvio di complimenti ha aggiunto: «Fino alla pubertà mamma pensava di avere 2 figli» facendo intendere che lei stessa si vedeva come un maschiaccio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA