Modella indossa dei jeans strani, gli utenti sui social: «Ma è bucato?». Il tranello nello spot pubblicitario

«Cosa c'è di strano in quei jeans?» È questa la domanda che si sono posti gli utenti dei social dopo che una ragazza ingaggiata per una pubblicità si è mostrata con degli strani pantaloni. Sembra uno spot pubblicitario normale: due modelle indossano jeans e T-shirt bianca, sotto cui si intravede l'intimo nero. Ma quando una delle due si allontana dalla telecamera, i jeans mostrano molto più di quanto gli spettatori credevano di poter vedere: la modella si volta di spalle e si nota un enorme squarcio proprio sul fondoschiena.

La spiegaziome dello spot

La clip è stata girata per promuovere un brand di costumi da bagno, quindi la scelta degli strani pantaloni è azzardata ma comprensibile: il marchio deve mettere in risalto i suoi bikini. Gli utenti del Web, però, non sono sicuri che realizzare dei jeans a cui manca un'intera porzione di tessuto sia stata un'idea tanto geniale.

La reazione dei follower

Le persone sono un po' scioccate dallo squarcio sui jeans, tenuti insieme da una catena argentata di spille da balia. C'è chi ha scritto «Li voglio!» e chi non riesce a smettere di domandarsi perché mai bisognerebbe indossarli e li ha definiti "trash". «Davvero? Wow, non ho niente contro le due ragazze bellissime, ma siamo oltre il ridicolo», scrive una donna sotto il video.



«Stai indossando dei pantaloni strani», commenta un utente, mentre un altro ha postato la GIF di Spongebob che si strappa i jeans. Secondo The Mirror, il brand aveva già creato scalpore tempo fa con il lancio del Butterfly Babe Bikini, un costume da bagno che non lasciava quasi nulla all'immaginazione. Il brand, dunque, è abituato alle critiche mosse ai suoi capi rivelatori e continuerà a proporli.

