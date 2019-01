Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incinta in passerella.modella di 40 anni, ha scelto di sfilare per ladi Parigi nonostante sia in là con la gravidanza. Suha pubblicato le immagini del vestito indossato mentre aspetta il suo secondo figlio dal compagnoHa anche confessato che sarebbe stato l'ultimo lavoro prima di partorire, come sottolinea l'Independent. La modella, infatti, è all'ultimo mese di gravidanza. «Un'ultima apparizione prima dell'arrivo del piccolo», ha scritto sui social. A coprire il pancione un enorme abito di tulle rosa a strati, mentre ai piedi indossava delle comodissime scarpe da ginnastica. Il vestito era così ampio che è stata necessaria una sua precisazione per capirlo.Erin ha nascosto lo stato interessante fino a novembre, quando ha svelato le forme tonde a una festa del BAFTA.La modella ha scelto di fare lo stesso durante la sua gravidanza nel 2014, quando ha dato ai fan un primo assaggio del suo pancione sul tappeto rosso. «Nessuno lo sapeva. Questa è la mia prima uscita. Era un segreto e i cappotti invernali aiutavano a manternerlo segreto. Ho solo pensato di interrompere il lavoro con il botto».