Misterioso allarme sicurezza sul volo Easyjet, perquisito l'aereo

Misterioso allarme sicurezza sul volo Easyjet all'aeroporto di Glasgow decollato da Londra. Dopo circa un'oea le operazioni delle forze dell'ordine sono state temporaneamente e sembra che non si sia trattao un falso allarme. I voli da e verso lo scalo sono stati fermati e i servizi di emergenza hanno assistito alla scena, come riferito un portavoce dell'aeroporto. «Ci sono state segnalazioni di un allarme di sicurezza su un volo easyJet in arrivo da Gatwick», ha detto il portavoce. «Le operazioni sono state temporaneamente sospese. L'aeroporto è tornato operativo».



«Tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio sono sbarcati da un aereo che è stato perquisito dalla polizia a seguito di un allarme di sicurezza segnalato dall'equipaggio», ha detto un portavoce della polizia scozzese. La pista dell'aeroporto è stata riaperta. Non ci sono state segnalazioni di eventuali lesioni.



«EasyJet può confermare che i passeggeri sul volo EZY883 da Londra Gatwick a Glasgow sono stati sbarcati in ritardo all'arrivo a Glasgow, solo a scopo precauzionale, a causa di ulteriori controlli di sicurezza», ha detto un portavoce della compagnia aerea. «I passeggeri sono stati sbarcati e portati nel terminal».



