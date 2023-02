Kiev, l'allarme: «Missili russi sono entrati nello spazio aereo della Romania»

di Daniele Molteni

La guerra torna a sfiorare il territorio della Nato. Due missili russi avrebbero sorvolato lo spazio aereo rumeno e moldavo prima di entrare in Ucraina. Lo denuncia il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle Forze armate di Kiev, in un tweet: «Oggi, 10 febbraio, alle 10.18 ora locale, due missili da crociera Kalibr hanno superato il confine dell'Ucraina con la Moldova (che non è Paese membo dell'Alleanza Atlantica). Alle 10.33 questi missili hanno superato lo spazio aereo della Romania. Dopo di questo i missili sono entrati di nuovo nello spazio aereo ucraino al confine tra i tre Paesi».

Il no comment del Cremlino

Il Cremlino non commenta le notizie secondo cui missili russi hanno attraversato lo spazio aereo rumeno e rimanda la questione al ministero della Difesa. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 12:21

