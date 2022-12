Ucraina e Russia, sfida sulla passarella di Miss Universo: Viktoria Apanasenko e Anna Linnikova sfilano per conquistare la corona

di Redazione web

Ucraina contro Russia, continua la guerra tra i due Paesi, questa volta però pacificamente. Le due nazioni si sfideranno per conquistare la corona più bella dell'universo il prossimo 14 gennaio a New Orleans, Stati Uniti.

A contendersi la vittoria saranno due delle 24 bellezze mondiali: Miss Ucraina Viktoria Apanasenko e Miss Russia Anna Linnikova.

Il concorso

Per i social la vittoria è certa: Miss Ucraina riuscirà a indossare la corona Miss Universo alla luce della guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina, per un gesto solidale nei confronti della nazione.

Viktoria, nella foto di presentazione per il concorso, è rappresentata come la “guerriera della luce” che simboleggia, come ha scritto la stessa Miss sul suo profilo Instagram: «La lotta della nostra nazione contro l’oscurità».

«Questo costume è stato creato in Ucraina in quattro mesi in condizioni estreme, senza elettricità, e a lume di candela. Ma ce l'abbiamo fatta! Così volevamo dimostrare che anche nei momenti più difficili si può creare qualcosa di bello. Puoi essere forte e lottare per i tuoi diritti e le tue convinzioni. Puoi essere un Guerriero della luce per te stesso e cambiare questo mondo in meglio», ha spiegato la finalista.

