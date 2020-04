Miss Inghilterra 2019 abbandona la corona e torna a fare il medico: «Devo aiutare il mio Paese»

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 20:40

Ha deposto momentaneamente la corona per ilLo ha fatto per tornare a fare il medico e aiutare a fronteggiare. Dopo essere stata costretta a cancellare gli impegni legati al titolo è tornata in Patria per esercitare lache aveva intrapreso dopo la laurea in medicina e prima di calcare i palchi dei concorsi di bellezza.La 24enne ha deciso di essere a fianco dei colleghi delimpegnati in turni massacranti per salvare i pazienti colpiti daProprio le loro testimonianze l'hanno spinta a rivestire i panni di 'junior doctor' ed abbandonare i lustrini del tour internazionale di ambasciatrice d'associazioni no profit avviato nei mesi scorsi: con il rientro in servizio già autorizzato dai vertici sanitari del Regno.Ora l'attendono il camice, la mascherina e tutte le altre protezioni contro il virus. Una decisione, come lei stessa ha raccontato, avvenuta in modo spontaneo, dettata dalla chiamata della sua «vera vocazione, di medico». «Dovevo tornare a casa assolutamente. Volevo arrivare e rimettermi subito al lavoro», ha detto Bhasha, cittadina britannica d'origini indiane. E ha aggiunto: «Non c'è tempo migliore per essere Miss Inghilterra e aiutare il tuo Paese che questo momento di grande bisogno».Tra lockdown e divieti, non è stato facile rimpatriare. La reginetta di bellezza si trovava nella nativaed è riuscita a prendere solo in extremis un volo per raggiungeredopo uno scalo a Francoforte. Adesso dovrà trascorrere il periodo di quarantena precauzionale (due settimane) previsto dalle autorità britanniche per chiunque arrivi dall'estero prima di andare in prima linea. Basha si è del resto specializzata in, perfetta quindi per inserirsi nella battaglia anti-Covid, ma si dice pronta a essere impiegata ovunque ci sia bisogno di lei.