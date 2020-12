Miss Francia, insulti choc alla concorrente April Benayoum: «Rimpiangerai di essere viva»

Choc e indignazione in Francia per una serie di Tweet antisemiti contro la seconda classificata al concorso di Miss France, di cui ieri si è celebrato il centenario, che aveva raccontato durante il programma di avere origini israeliane. April Benayoum ha fatto pubblicamente riferimento alle sue origini israeliane durante la serata. E per questo sui social è stata vittima di insulti antisemiti: «Perderai», le hanno scritto, «rimpiangerai di essere viva».

Gli insulti anti-semiti sono stati subito condannati dal ministero degli Interni, Gérald Darmanin, che si è detto «profondamente scioccato» e annunciato di aver aperto un'inchiesta. Critiche anche dal ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. «Chi vede questa come un'opportunità per sfogare il proprio odio antisemita sappia che la giustizia gli farà spalancare gli occhi». Il canale televisivo TF1, la casa di produzione Endemol e gli organizzatori di questa 91esima cerimonia hanno «condannato fermamente le dichiarazioni odiose e antisemite» sui social network. «È davvero triste che si verifichino certi comportamenti nel 2020, li condanno ma non mi sento minimamente toccata», ha detto April Benayoum, 21 anni, che al concorso di Miss France rappresentava la Provenza. Tra i più antichi del mondo, il primo concorso di bellezza francese fu creato nel 1920, ma fu solo nel 1928 che fu battezzato 'Miss France'.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 10:23

