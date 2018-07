Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sosteneva di essersi difesa da una, ma i giudici non le hanno creduto e l'hannoRuth Wanjiku Kamande, 24enne del Kenya, eletta reginetta di bellezza della città, sarebbe stata accusata di aver ucciso il suo fidanzato, Farid Mohammed.Secondo quanto riporta il Daily Mail , l'omicidio, avvenuto nel 2015, sarebbe stato frutto di legittima difesa. L'uomo avrebbe provato a violentare la ragazza che ha reagito prendendo un pugnale da cucina e accoltellando. Secondo l'accusa però la miss avrebbe agito in un impeto di gelosia: dopo aver trovato vecchie lettere d'amore del compagno ricevute da una ex lo avrebbe aggredito.La donna, che nel processo ha continuato a sostenere la sua tesi, ha anche ammesso di essere molto pentita, ma questo non ha cambiato la sentenza del giudice. Nonostante la provata colpevolezza però la condanna a morte ha suscitato molte polemiche. Nel paese non si procedeva con una pena tanto severa da oltre 20 anni e quelld i Ruth è considerato un passo indietro, tanto che è stato chiesto che venga commutata in ergastolo.