Studentessa ventenne scompare nel nulla, trovata morta dopo sei giorni: mistero e orrore negli Usa

Scomparsa nel nulla e trovata morta dopo sei giorni. È giallo sulla sorte di una giovane studentessa universitaria di 20 anni, che viveva nel campus di Princeton, negli Stati Uniti. Misrach Ewunetie era scomparsa nel nulla dopo un evento musicale ed è stata trovata cadavere a poca distanza.

Il giallo della studentessa morta

Il corpo di Misrach è stato scoperto vicino ai campi da tennis del campus: sul suo corpo non appaiono evidenti segni di ferite e il suo decesso «non appare sospetto», affermano le autorità sottolineando comunque che un'autopsia sarà eseguito. La ventenne era sparita dopo una evento musicale nel campus: al termine del concerto si era detta disponibile a riordinare lo spazio visto che uno dei volontari non si era presentato. Finiti i lavori, la ragazza insieme ad altre persone era andata via. Da allora era scomparsa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 23:03

