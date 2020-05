Minneapolis, giornalista della Cnn arrestato in diretta e poi rilasciato. Il Governatore si scusa

Omar Jimenez, è stato arrestato a Minneapolis insieme alla sua troupe (il producer Bill Kirkos e il fotoreporter Leonel Mendez) durante una diretta nel mezzo delle proteste per la morte del 46enne afroamericano George Floyd, rimasto soffocato durante un fermo di polizia. Una storia che continua a far discutere e che ha provocato finora tre giorni di dure proteste e scontri non solo nella città del Minnesota ma anche altrove.



Leggi anche > La quarantena ha salvato migliaia di italiani: «Senza lockdown il doppio dei morti»



È stata la Cnn a denunciare l'accaduto e poco dopo a dare notizia del rilascio del giornalista e dei suoi collaboratori. Tutto è iniziato mentre stavano filmando un arresto in una zona poco distante dal commissariato dato alle fiamme nelle scorse ore. Nelle immagini del fermo diffuse dalla Cnn Jimenez chiede: «Perché sono in arresto?». L'operatore continua a riprendere e il reporter viene ammanettato. Viene sequestrata la telecamera con cui lavoravano, ma rimane accesa e da terra, prima di essere prelevata, continua a registrare. Il filmato mostra il giornalista che viene portato via da un agente, poi l'arresto del collega, senza che vengano fornite loro spiegazioni. Un giornalista della Cnn,, è stato arrestato a Minneapolis insieme alla sua troupe (il producer Bill Kirkos e il fotoreporter Leonel Mendez) durante una diretta nel mezzo delle proteste per la morte del 46enne afroamericano George Floyd, rimasto soffocato durante un fermo di polizia. Una storia che continua a far discutere e che ha provocato finora tre giorni di dure proteste e scontri non solo nella città del Minnesota ma anche altrove.È stata la Cnn a denunciare l'accaduto e poco dopo a dare notizia del rilascio del giornalista e dei suoi collaboratori. Tutto è iniziato mentre stavano filmando un arresto in una zona poco distante dal commissariato dato alle fiamme nelle scorse ore. Nelle immagini del fermo diffuse dalla Cnn Jimenez chiede: «Perché sono in arresto?». L'operatore continua a riprendere e il reporter viene ammanettato. Viene sequestrata la telecamera con cui lavoravano, ma rimane accesa e da terra, prima di essere prelevata, continua a registrare. Il filmato mostra il giornalista che viene portato via da un agente, poi l'arresto del collega, senza che vengano fornite loro spiegazioni.

LE SCUSE DEL GOVERNATORE Il governatore del Minnesota, Tim Walz, si è scusato con il presidente della Cnn, Jeff Zucker, per l'arresto «inaccettabile» del giornalista e della sua troupe. Intervistato questa mattina proprio dalla Cnn, il governatore democratico, dopo aver presentato «le più profonde scuse», ha detto che stava lavorando per l'immediato rilascio dei reporter, avvenuto poi nelle ore successive.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

A rendere più clamoroso l'arresto del giornalista il fatto che sia avvenuto durante un collegamento con il programma televisivo New Day alle 6 del mattino ora locale. «Lei è in arresto», ha detto un poliziotto intervenendo nel mezzo del collegamento di Jimenez che gli ha chiesto: «Le dispiace dirmi perché sono in arresto?». «Lo sta arrestando in diretta tv con la Cnn, vi avvisiamo che siete in diretta con la Cnn», si sente poi dire da uno dei tecnici che poi sono stati a loro volta arrestati. Il conduttore dallo studio poi ha notato che Jimenez è ispanico e di colore, mentre l'altro giornalista inviato dalla Cnn a coprire la rivolta di Minneapolis, che è bianco, ha continuato a lavorare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA