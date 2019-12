di Silvia Natella

Whatsapp eliminato dagli smartphone da domani: ecco su quali telefoni non funzionerà più

Lunedì 30 Dicembre 2019, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildiscambiato per. È successo davvero, forse perché non è facile per iessere al passo con i tempi e fare il giusto regalo ai nipoti. Quello che è accaduto a un uomo di lingua francese sta facendo il giro del web suscitando ironia ma anche tenerezza. In un video diffuso sue subito diventato virale, un bambino scarta i suoi regali e mostra la faccia incredula mentre davanti agli occhi gli si presenta qualcosa di strano. In sottofondo la voce di chi gira il video, il suo papà, e capisce il malinteso.«Ma cos’è questo?», si chiedee l'autore del filmato che ha riscosso decine di migliaia di visualizzazioni in poco tempo. Il ragazzino sperava di ricevere la copia di Minecraft richiesta al nonno, ma si è trovato con quella del "Mein Kampf", titolo del saggio letterario autobiografico di Adolf Hitler, il libro in cui il dittatore tedesco spiegava la creazione delAlla domanda del papà del ragazzo, autore del video, il nonno tenta in tutti i modi di giustificarsi sottolineando però, senza volerlo, l'errore: «Mi ha detto Mein Kampf». La voce fuori campo gli spiega a quel punto che il dono ambito dal figlio era un semplice videogioco e non il manuale del Nazismo. Compresa la "gaffe", al nonno non resta altro che essere mortificato. «Non ci posso credere», si sente ripetere. Da un lato il nonno è imbarazzato, dall'altro il nipotino è deluso. Divertito, invece, è il papà, che approfitta per fare dell'aneddoto un video divertente da pubblicare direttamente su