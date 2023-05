​Mille sex toys nascosti in 12 anni, lo scherzo scatena i social: «Sei l'eroe di cui non sapevamo di aver bisogno»

Ha passato gli ultimi 12 anni della sua vita a nascondere sex toys nei posti più impensabili in Canada e Stati Uniti. Il motivo? Semplice: far ridere le persone. La notizia dell'incredibile e macchinoso scherzo è finita su Reddit e in poche ore è diventata virale in tutto il mondo. E tutti si chiedono come sia possibile che una persona abbia pensato di fare una cosa del genere...

Sulla piattaforma social in cui gli utenti possono racontare le proprie storie, restando in anonimato, ecco spuntare probabilmente il racconto dello scherzo più epico della storia. L'utente ha spiegato che si è ritrovato in possesso di ben 957 giocattoli sessuali. E già qui l'uomo sapeva già di aver rapito l'attenzione di molti lettori.

«Non sapevo che farci»

L'uomo ha rivelato di aver lavorato in un magazzino di import ed export per un'estate. E un giorno è arrivato un pacco che nessuno ha reclamato. «È rimasto in magazzino per due anni, quando il capo ha deciso che era il momento di disfarsene, lo abbiamo aperto. E qui la sorpresa. Ben mille vibratori», ha scritto il protagonista.

Il suo capo ha chiesto di buttarli, ma l'uomo ha pensato di poterci guadagnare qualche soldo, vendendoli su ebay, quindi ha chiesto la possibilità di caricarli sulla sua Mustang e portarli via. Il problema è che, poi, ha fatto molta fatica a venderli su Internet. Era un carico di giocattoli che proveniva dalla Cina e nessuno sembrava interessato agli oggetti.

Quindi ha rivelato di essere stato molto vicino a buttarli, quando un suo amico ha avuto l'idea geniale.«Nascondiamoli in città», e una sera in preda ai fumi dell'alcol di qualche birra di troppo, ecco che è partito il piano. Hanno tappezzato i parchi della città con i dildo di varie dimensioni e, poi, hanno aspettato che qualcuno si imbattesse nello strano oggetto.

«Ricordo che il primo ragazzo ne ha trovato uno sopra un albero e la sua reazione è stata impareggiabile. É scoppiato a ridere a crepapelle perché proprio non si aspettava di vedere un vibratore a 2 metri d'altezza. Lì ho capito che dovevo farlo: ho capito che avrei potuto far divertire centinaia e centinaia di persone», ha rivelato.

L'uomo per lavoro negli ultimi 12 anni ha viaggiato molto per lavoro e sempre in compagnia dei suoi sex toys che, inevitabilmente, ha nascosto in posti impensabili. «Molti di loro, sono ancora lì fuori. In attesa di essere scoperti. Buona caccia», ha scritto.

Un racconto che ha entusiasmato gli utenti dei social network e, in molti, hanno ringraziato il misterioso autore dello scherzo: «Sei l'eroe di cui non sapevamo di aver bisogno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 15:37

