Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lisa Fiekowski è unacon uno strano stile di vita. La donna, infatti,le sueper $20 al giorno. Ha poco più di 60 anni, e possiede più di 8 milioni di proprietà nell'area di New York. Business Insider ha raccontato la sua storia.LEGGI ANCHECosa spinge la plurimilionaria a passare le sue giornate in questo modo? Semplice: quest'attività le permette di rimanere attiva, parlare con i vicini e mantenere l'area in cui vive pulita, ha spiegato la Fiekowski.«Più che altro mi fa stare bene mentalmente», dice. La Fiekowski, tra l'altro, è laureata alla University of Chicago, ed è sposata. Lei ha lavorato come broker, mentre i suoi genitori sono stati importanti consiglieri economici del governo. «La mia famiglia pensa che questa attività sia orribile - ha detto la donna - ma io la trovo così divertente».Fiekowski si autodefinisce una old-fashioned bohemian: «Quello che mi rattrista è che New York, un tempo, era solita accettare le persone eccentriche...oggi pare che non sia più così».