Miliardario cerca una donna che lo accompagni sulla Luna: oltre 27.000 richieste

Giovedì 30 Gennaio 2020, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, sarà il primo passeggero privato di SpaceX, la compagnia di Elon Musk.Il giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato, sul suo account Twitter, che per motivi personali ha annullato la ricerca di una partner che facesse con lui il viaggio intorno alla Luna.Yusaku Maezawa, infatti, ha fatto marcia indietro e ha annullato il suo bizzarro piano di trovare una ragazza da portare nello spazio attraverso un reality show. Maezawa, il fondatore di Zozotown, inizialmente aveva pianificato di portare con sé diversi artisti, per poi trasformare il viaggio in un'occasione più romantica e partire con una donna, salvo poi cambiare nuovamente idea.Ora Maezawa ha richiesto la cancellazione di entrambe le idee citando motivi personali. «Nonostante la mia determinazione verso lo spettacolo, c'era una parte di me che aveva ancora sentimenti contrastanti sulla mia partecipazione», scrive su Twitter. «Pensare che 27.722 donne, con intenzioni sincere e tanto coraggio, abbiano usato il loro prezioso tempo per candidarsi mi rattrista molto».«Capisco di aver deluso molte persone - i candidati e tutto lo staff di AbemaTV che erano coinvolti nella produzione - e mi scuso con tutti per la mia decisione. Mi dispiace davvero dal profondo del mio cuore» ha continuato l'uomo.