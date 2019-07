Migranti, ong tedesca ne salva 65 al largo della Libia: a bordo una giornalista. Salvini: «Vadano in Germania»

migranti in arrivo: la nave 'Alan Kurdi' della ong tedesca Sea Eye ha soccorso e salvato al largo della Libia 65 migranti e sta aspettando ora una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico. A bordo del gommone soccorso in mare nelleprime ore del mattino c'è anche una giornalista: «Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser state trovate», ha affermato Gorden Isler, responsabile della nave.



Il gommone con a bordo i migranti, ha spiegato la ong, aveva un motore funzionante e sufficiente carburante, ma gli occupanti non avevano a disposizione telefoni satellitari o GPS. «Senza alcuna conoscenza nautica e senza telefoni, il loro destino era segnato», ha aggiunto Isler. La 'Alan Kurdi' ha preso il nome dal nome del bambino siriano ritrovato morto riverso su una spiaggia turca nel 2015, la cui foto fece il giro del mondo. Altro casoin arrivo: la nave 'Alan Kurdi' della ong tedescaha soccorso e salvato al largo della Libia 65 migranti e sta aspettando ora una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico. A bordo del gommone soccorso in mare nelleprime ore del mattino c'è anche una giornalista: «Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser state trovate», ha affermato Gorden Isler, responsabile della nave.Il gommone con a bordo i migranti, ha spiegato la ong, aveva un motore funzionante e sufficiente carburante, ma gli occupanti non avevano a disposizione telefoni satellitari o GPS. «Senza alcuna conoscenza nautica e senza telefoni, il loro destino era segnato», ha aggiunto Isler. La 'Alan Kurdi' ha preso il nome dal nome del bambino siriano ritrovato morto riverso su una spiaggia turca nel 2015, la cui foto fece il giro del mondo.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha però già fatto sapere di non voler accogliere i 65 migranti: «In Italia non arrivano: c'è un porto maltese a disposizione, vanno a Malta, e la ong tedesca può scegliere fra la Tunisia e la Germania», ha detto rispondendo a una domanda dei cronisti. «Chiunque difenda i confini e la sicurezza del mio Paese è benvenuto», ha aggiunto.

Am Freitagmorgen entdeckte die erste Wache der #AlanKurdi ein blaues Schlauchboot mit 65 Menschen, rund 34 Meilen von der libyschen Küste entfernt. Die Menschen wurden evakuiert und sind nun an Bord der "Alan Kurdi". Die Libyschen Behörden antworten nicht. pic.twitter.com/TOIeLA0Q4N — sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019

Dal canto suo una portavoce del governo tedesco, Martina Fiez, ha detto che «salvare vite in mare è un compito europeo»: «Siamo al corrente della notizia della nave Alan Kurdi», ha proseguito, «sottolineiamo ancora una volta che il nostro obiettivo come governo tedesco è trovare una soluzione veloce: si tratta di trovare un porto sicuro e di chiarire la questione della redistribuzione» in ambito europeo.

