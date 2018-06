Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trattenere in aree separate idai loro genitorinella stessa area. Non solo è un gesto di crudeltà nei confronti dei bambini, ma pare abbia anche gravi ripercussioni economiche nel paese ospitante. Questo è quello che emerge da un'analisi dei flussi di migranti traIl pernotto di un bimbo senza i suoi genitori in una struttura costa circa 700 dollari a fronte dei 200 che costerebbe se stesse con mamma e papà. I costi più elevati per i bambini separati sono dovuti alla nuova costruzione di queste tendopoli, all'aria condizionata per le strutture, ai lavoratori medici certificati, alla manodopera per le strutture, al cibo, all'acqua e ad altre forniture che dovevano essere procurate rapidamente.La separazione delle famiglie è diventata una questione politica controversa ed emotiva, in particolare dopo che Donald Trump ha accusato falsamente i democratici per la continuazione della politica nelle ultime settimane, riporta l 'Indipendent . La politica di tolleranza zero sembra stia rasentando la disumanità anche a scapito dell'economia del paese. I sud americani fuggono dalla povertà e dalla criminalità nei loro paesi, ma una volta negli Usa vengono sottoposti a dure leggi e controlli.L'amministrazione Trump ha deciso di separare i genitori dai bambini per dissuadere i genitori dal chiedere asilo negli Stati Uniti e perseguire condanne penali contro di loro. Si parla di numeri assurdi: 3000 bambini il mese scorso sono stati tenuti lontani per ore dai propri genitori. Si tratta di minori sotto i 10 anni, a volte anche di pochi mesi e con disabilità.