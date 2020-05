Migranti, sei bambini salvati a bordo di un barcone in avaria sulla Manica

Sei bambini sono stati salvati a bordo di un barcone che aveva perso il motore intercettato nel tentativo di attraversare il Canale della Manica. I piccoli facevano parte di un gruppo di 27 persone, tra cui sette donne, che viaggiavano a bordo di un gommone sulla rotta più trafficata del mondo per quanto riguarda l'immigrazione su piccole imbarcazioni: attravserso la Manica nel 2020 già oltre mille migranti hanno raggiunto le coste della Gran Bretagna. L'imbarcazione è stata intercettata da una nave di pattuglia francese e portata alla polizia di frontiera a Boulogne.



La segretaria interna Priti Patel ha parlato con la sua controparte francese la scorsa settimana di possibili modi per riportare un numero maggiore di migranti in Francia, nonostante la preoccupazione per l'alto numero di colore che tentano di attraversare la Manica durante il blocco per coronavirus nel Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 09:38

