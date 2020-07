Migranti, Alarm Phone: due barche con 140 persone in difficoltà in zona Sar maltese. Nessuno li aiuta: «Stiamo morendo»

Circa 140 migranti, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua. «La situazione a bordo - afferma Alarm Phone - è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono». Un'altra barca, con 45 persone a bordo si trova sempre in zona Sar maltese. «Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono», sottolinea l'organizzazione.

🆘URGENTE!!! ~95 persone sono a rischio di annegare nella zona SAR di #Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi & italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete! pic.twitter.com/qTcLwws9gx — Alarm Phone (@alarm_phone) July 25, 2020



«Stiamo morendo». È il grido disperato delle 95 persone a bordo dell'imbarcazione in avaria nella zona Sar maltese. Lo riporta Alarm Phone che è in contatto con i migranti. «Dicono di non poter rimuovere l'acqua dalla barca perché é sovraffollata. Urlano: 'stiamo morendo!'», scrive l'organizzazione. «Il mercantile Maridive230 è a circa 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere - si legge in un tweet - ma le forze armate maltesi non rispondono alle nostre chiamate».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Luglio 2020, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA