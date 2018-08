Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono coordinati i salvataggi». A lanciare l'allarme sono proprio le Ong 'Sos Mediterraneè e 'Medici Senza Frontierè che chiedono ai governi Ue di «assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile» e denunciano che «le navi potrebbero non essere disposte a rispondere a coloro che sono in difficoltà a causa dell'alto rischio di rimanere bloccate e di vedersi negare un luogo sicuro di sbarco».



Sembra esclusa l'ipotesi che la nave, con a bordo il 70% di migranti provenienti da Somalia ed Eritrea, possa attraccare in Italia: ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha detto che

la Aquarius non vedrà mai un porto italiano

. A riferire del nuovo corso degli eventi in mare sono stati gli stessi migranti, tra cui 67 minori non accompagnati, soccorsi dalla Aquarius due giorni fa:

recedentemente abbiamo incrociato cinque diverse navi, ma non ci hanno offerto alcuna assistenza

.



Dopo il 'no' della Libia, la nave della ong si sta ora dirigendo verso nord per richiedere il luogo di sbarco più vicino a un altro Centro di Coordinamento.

I governi europei hanno fatto tutto il possibile per sostenere il Centro di Coordinamento dei Soccorsi libico, tuttavia gli eventi mostrano che non hanno assolutamente la capacità di coordinare un salvataggio

, ha detto Aloys Vimard, coordinatore di MSF a bordo di Aquarius, secondo il quale

un soccorso non è completo fino a quando non avviene lo sbarco in un luogo sicuro

. E

il Centro di Coordinamento dei Soccorsi Libico ci ha chiaramente detto che non ce lo avrebbe assegnato. Inoltre non ha informato l'Aquarius delle imbarcazioni in pericolo di cui era a conoscenza

.



Durante le operazioni di salvataggio, la ong ha riferito di aver informato delle operazioni svolte tutte le autorità competenti tra cui i Centri Nazionali di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Italia, Malta e Tunisia. Finora nessuna certezza e nessun porto sicuro.

