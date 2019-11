Migranti, in 25 nascosti in un container-frigo sul traghetto: trovati al porto, due di loro in ospedale

Mercoledì 20 Novembre 2019, 16:49

nascosti all'interno di un, caricato a bordo di una. Questa la scoperta fatta dalla polizia in, in seguito ad un controllo effettuato su una nave in procinto da partire dal porto di, nei pressi di Rotterdam, e diretta a Felixstowe, nelÈ accaduto ieri sera: la polizia di Rotterdam ha spiegato che 23 dei 25 sono stati fermati dopo i controlli medici, mentre gli altri due sono stati trasferiti in ospedale. Non ci sono dettagli sulla nazionalità dei, ritrovati poco dopo la partenza con la nave che ha subito invertito la rotta. L'agenzia Anp riferisce dell'arresto dell'autista del camion e del sequestro del mezzo.Lo scorso 23 ottobre 39 migranti, vietnamiti e cinesi, erano morti soffocati all'interno di un tir frigo partito dalla Bulgaria e ritrovato nel sud dell'Inghilterra. Due settimane dopo un'altra quarantina di profughi, soprattutto afghani, erano stati trovati stipati dentro un tir in Grecia, ma fortunatamente illesi.