Migliaia di minori, anche neonati, lasciati soli per ore prima di ottenere i permessi: i dati choc dall'aeroporto di Heathrow

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre mille, tra cui diversi neonati, sono stati tlo scorso anno. Centinaia di minori che hanno aspettato per, in delle stanze, senza nessuno che li accompagnasse e li tenesse d'occhio. Questi sono i risultati preoccupanti sul trattamento delle persone trattenute nel Regno Unito prima di poter ottenere i permessi.Come riporta l'indipendent , la parte più scioccante, è quella che riguarda i bambini. Diversi minori richiedenti asilo sono stati lasciati per ore soli, anche di notte, in delle stanze in attesa che venissero fatti i controlli del caso. Peccato si tratti di ragazzi, a volte bambini, che si trovano già in condizioni di stress e disagio psicologico e verso i quali potrebbero essere prese misure più morbide.Solitamente i minori vengono accompagnati presso dei centri specializzati, ma questo accade dopo diverse ore e gli esempi sono moltissimi. Karen Doyle, del Movimento per la Giustizia, ha dichiarato: «La detenzione dei bambini è un monito di brutalità. Nessun bambino dovrebbe mai essere detenuto, in realtà non è necessario che qualcuno sia soggetto alla detenzione amministrativa».