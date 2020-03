Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, lascia il consiglio di amministrazione di Redmont per dedicare più tempo alle sue attività filantropiche. Lo afferma Microsoft in una nota, sottolineando che Gates continuerà a servire la società come consigliere tecnologico. Gates, amico di vecchia data di Warren Buffett, lascia anche il consiglio di amministrazione di Berkshire Hathway dopo 15 anni. Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 00:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA