Aereo sbaglia l'atterraggio e finisce in mare: passeggeri in salvo a nuoto

di Domenico Zurlo

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’aereomentre atterra su un’isola, e finisce nell’oceano: non è un sequel della popolare serie tv Lost, ma l’incredibile storia che è avvenuta in, dove un Boeing 737 della Air Niugini, la compagnia di bandiera di Papua Nuova Guinea, doveva atterrare su una piccola isola ed è finitoper un errore del pilota.L’aereo, atterrato in acqua, ha subito iniziato ad affondare: i passeggeri, come si vede in foto e video postati sui social, sono stati, nella laguna di Chuuk. Un’esperienza terribile per le persone a bordo, 36 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio, che si sono poi trascinati a riva a nuoto o sui barchini dei pescatori stessi.