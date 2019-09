A parlare con l'Adnkronos Salute sullo stato di salute dell'ex pilota di Formula 1 della Ferrari è il neuroscienziato italiano Martin Monti , in forze all'università della California di Los Angeles (Ucla) , dove dirige un laboratorio di ricerca focalizzato proprio sui misteri del coma. Monti sta studiando una, 'massaggiando' l'area cerebrale dove dimora la coscienza. Con l'idea finale di mettere a punto un apparecchio che possa aiutare le persone in stato vegetativo o in minima coscienza a recuperare le facoltà cognitive. Nel primo paziente, un ragazzo di 25 anni che ha subìto un grave incidente stradale ed era in coma da 2 settimane, si sono avuti risultati incredibili: «Già il giorno dopo la prima stimolazione - aveva raccontato Monti all'Adnkronos Salute - mostrava molti più segni di facoltà cognitiva: muoveva ad esempio gli occhi a comando. Due giorni dopo capiva, ma non si esprimeva, se non con un 'sì o no' con la testa. La settimana successiva cercava già di camminare. Naturalmente questo recupero può accadere anche spontaneamente, è possibile che sarebbe comunque avvenuto. Proprio per questo stiamo raccogliendo più dati possibili».