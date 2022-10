Mette la droga nei suoi organi genitali e manda in overdose l'amante durante il sesso: condannato un medico

Il medico che ha ucciso la sua partner dopo aver spruzzato cocaina sul suo pene è stato condannato. Andreas Niederbichler, chirurgo estetico nella città di Halberstadt in Sassonia-Anhalt, è stato riconosciuto colpevole della morte della sua amante, deceduta per overdose da cocaina dopo che lui aveva messo la droga nei suoi organi genitali. A distanza di anni il medico è stato condanato e costretto a un risarcimento di 11 mila sterline.

Leggi anche > Si sentiva stanca e aveva puntini rossi: 21enne fa una scoperta choc. Il racconto su TikTok

I fatti

Il 46enne fu inizialmente condannato a 9 anni di carcere nel 2019 quando la compagna, Yvonne M, morì per overdose dopo avergli praticato sesso orale. La donna, che lavorava come parrucchiera, era un ex paziente che aveva una relazione di lunga data con il chirurgo e si fidava completamente di lui. Dopo che i due hanno fatto sesso però si è sentita male ed è morta, le analisi hanno mostrato poi l'overdose.

Il medico dichiarò che la donna sapeva della droga, ma per il giudice le cose sono andate diversamente. L'uomo è stato accusato di stupro, e pare che abbia drogato e abusato nello stesso modo di altre tre donne, oltre alla 38enne. Oggi, è stato condannato a risarcire la famiglia per le cure necessarie a Yvonne subito dopo lo choc, purtroppo poi risultate comunque inefficaci.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA