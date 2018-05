Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Accusato di. Un uomo avrebbeper anni suafino a metterlae ad avere un bambino da lei. A denunciare l'accaduto è stata la stessa 20enne che, subito dopo aver partorito il figlio, ha allertato la polizia. Da quel momento sono scattate le indagini e grazie anche alle testimonianze della giovane il padre orco è stato arrestato.Gregory St Andre, 37 anni, è apparso in tribunale lunedì dopo essere stato arrestato a Warren, nello Stato USA del Michigan, la scorsa settimana. L'uomo avrebbe abusato della figlia per un periodo di 5 anni e pare che alcuni componenti della famiglia fossero anche a conoscenza degli stupri. La zia della ragazza ha dichiarato al Daily Mail : «Ne abbiamo parlato per anni, sta distruggendo la nostra famiglia». Anche la moglie dell'uomo, madre della vittima, ha ammesso di sapere degli abusi dicendo di non aver mai chiamato la polizia perché convinta che nessuno potesse dare alla sua bambina l'aiuto necessarioL'uomo nega ogni accusa di violenza, ma ammette di essere il papà biologico del bambino. St Andre sostiene di aver donato lo sperma alla figlia mettendoglielo in un barattolo sotto richiesta della ragazza, ma aggiunge di non avere idea di cosa ne avesse fatto dopo la 20enne.