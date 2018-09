Mette la droga sulle parti intime e l'amante muore per overdose, chirurgo in manette

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'incontro con lfinisce nel più tragico dei modi. Unaha praticato sesso orale con il suo amante, il dottor Andreas David Niederbichler e poco dopo. I due si sono conosciuti dopo che lei, parrucchiera di professione, si era dovuta sottoporre a due operazioni al tendine.Tra il medico e la paziente è scoppiata la passione e ne è nato un rapporto di incontri clandestini. In uno dei tanti però qualcosa è andato storto: il medico ha messo di nascosto all'amante della cocaina sul suo organo genitale, così la donna è morta per overdose. Dopo aver fatto sesso la 38enne ha iniziato a sentirsi male e per lei, come riporta anche il Mirror , non c'è stato nulla da fare.I fatti si sono svolti in Germania e ora il padre della donna chiede che venga fatta giustizia e che il chirurgo sia condannato a vita: «Aveva promesso che avrebbe guarito nostra figlia, ora, invece, lei è morta». L'uomo ha ammesso di aver iniziato a soffrire di cuore dopo la morte della figlia, la perdita è stata terribile ma le modalità in cui è morta hanno reso il lutto ancora più difficile da accettare.Il medico è stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è in attesa di processo, pare che abbia fatto la stessa cosa in passato anche con altre due donne che però, fortunatamente, non sono morte.