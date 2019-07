di Domenico Zurlo

Martedì 16 Luglio 2019, 12:35

«La capitale? Non la riconosco più, è piena di ‘’ che rendono insicure le famiglie». Le parole choc, riferite alla capitale dell’Australia Perth, vengono dalla leader liberale, che in un’intervista a The West Australia non ha usato mezzi termini per criticare le condizioni della città. «, piena di persone che agiscono in modi imprevedibili», ha detto la Harvey, che è finita in una bufera mediatica per queste sue dichiarazioni.La leader liberale ha raccontato di essere andata a fare shopping in città e di aver trovato soloe le strade piene di senzatetto e tossicodipendenti: «È difficile incoraggiare le famiglie a vivere le città se in giro ci sono», ha detto, criticando una norma sui piccoli commercianti che prevedeva contratti di cinque anni per coloro che volessero aprire un’attività. Una norma che secondo la Harvey spaventava i potenziali affittuari per via della durata eccessiva del vincolo.Altra questione era legata alla, con la maggioranza dei lavoratori del settore pubblico che «non ottengono aumenti in relazione all’inflazione - ha aggiunto Harvey - questo è insostenibile per i lavoratori e le famiglie». Lettura respinta però dalle autorità australiane,. Harvey è stata attaccata anche dai laburisti, col leader Anthony Alabanese che l’ha accusata di incolpare ingiustamente i ‘meth zombie’ della crisi del commercio al dettaglio.