Meteorite cade nel letto di una donna in Canada: choc per un pensionata

Stava serenamente dormendo nel suo letto quando un rumore assordante l’ha svegliata di soprassalto facendole trovare un meteorite tra le lenzuola. Un vero choc per un pensionata canadese che ha sfiorato la tragedia ma ha anche vissuto, senza conseguenze, una delle esperienze più improbabili che possano accadere. La roccia come riportato dal New York Times è piombata in casa di Ruth Hamilton, che vive in Canada nella Columbia britannica nel pieno della notte. Un masso di quasi due chili con le dimensioni di un grosso sampietrino che la donna si è trovata tra le coperte.

La notte in cui il meteorite si è schiantato sulla casa della signora Hamilton erano già stati segnalati rumori e scie insolite nel cielo di Golden, cittadina a est di Vancouver. Ma i soccorsi hanno inizialmente pensato che l’incidente fosse dovuto a dei lavori stradali vicino alla casa. Le verifiche hanno però accertato che il cantiere non era al lavoro e che non c’erano state esplosioni. La conferma definitiva è arrivata da un ricercatore dell'Università dell'Ontario, Peter Brown: la roccia era un meteorite proveniente da un asteroide. Le probabilità che si scagliasse nel letto di qualcuno, in un anno, sono circa una su 100 miliardi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 21:14

