Mestro violenta 28 alunne e ne molesta 88: «Le bimbe mi adorano»

Mercoledì 19 Giugno 2019, 14:59

UnAustin Hopkin di 25 anni, è stato accusato di aver abusato di 28 bimbe e di averne toccate altre 88 , proprio quando invece avrebbe dovuto prendersi cura di tutte loro. L'uomo lavorava presso la Springboro Community City Schools, la Clearcreek Elementary e la Springboro Intermediate, nello Stato dell’Ohio.Secondo le autorità su lui pendono 36 capi di accusa. Gli inquirenti hanno detto, come riporta la stampa locale, che tutte le bambine hanno dichiarato di volere bene al loro insegnante, tutte lo consideravano buono e gentile, ma secondo gli esperti lui in realtà le stava manipolando. Ad incastrare l'insegnante sono alcuni filmati in cui palpeggia le bimbe, ma nessuna di loro ha mai accusato il maestro. Le piccole gareggiavano in classe per avere la sua attenzione e alcune hanno detto che il loro sogno era sposarsi con l'insegnante da grandi.I filmati in questioni risalgono al periodo tra il dicembre 2018 e il marzo 2019. L'uomo è stato arrestato e dovrà sottoporsi a un processo.