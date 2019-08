Messico, cade dal balcone mentre fa yoga: studentessa 23enne si rompe 110 ossa

In Messico, a San Pedro, la studentessa 23enne Alexa Terraza è caduta giù dal balcone mentre stava facendo yoga. Come riportato dai media locali, la ragazza era in equilibrio sulla ringhiera e ad un certo punto è precipitata nel vuoto.



Dopo l'arrivo dei soccorsi, la ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale ed è stata sottoposta a un intervento di undici ore. La clamorosa caduta le ha provocato importanti fratture a 110 ossa e i medici hanno dovuto ricostruirle caviglie e ginocchia.



I media messicani hanno diffuso una foto che mostra la studentessa in esibizione proprio qualche attimo prima della caduta. Per le ferite riportate, la ragazza potrebbe non essere più in grado di praticare yoga e, stando alle parole dei medici, potrebbero volerci anche 3 anni prima che Alexa possa camminare di nuovo.

