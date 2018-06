Messico choc, candidato ucciso in strada: stava scattando un selfie con i suoi sostenitori Video

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora sangue in Messico.aveva 43 anni ed era candidato alle elezioni per il Partido Revolucionario Institucional, il partito centrista al governo con il Capo dello Stato e del Governo Enrique Pena Nieto. Purón è stato ucciso in mezzo alla strada mentre scattava un selfie con i suoi sostenitori, al termine di un dibattito elettorale a Piedras Negras, nel nord-est del Messico.L’orrore è stato ripreso dalle telecamere e il video è finito su tutti i media messicani: il 43enne, uscito dalla sala che ospitava il dibattito, è stato accolto da decine di sostenitori, tra cui uno che gli ha chiesto di fare un selfie. In quel momento un sicario si è avvicinato e gli ha sparato in testa, uccidendolo.Ancora ignoti i motivi dell’omicidio: Purón girava sotto scorta perché era stato minacciato, in un Paese in cui i politici sono letteralmente presi di mira. Ben 112 le vittime tra i candidati alle amministrative nella nazione centroamericana dall’inizio della campagna elettorale.