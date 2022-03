Orrore vicino ai resort di lusso: 4 cadaveri trovati nell’immondizia

Quattro cadaveri sono stati trovati in Messico a Playa del Carmen durante la raccolta dei rifiuti. Gli operatori hanno trovato i corpi di quattro uomini nell’area di Villas del Sol, località turistica situata a circa sette chilometri dalla spiaggia e dalla zona alberghiera presa d'assalto da migliaia di turisti soprattutto dagli Usa per le vacanze di primavera. Due cadaveri erano uno accanto all’altro sulla strada, mentre le altre due vittime erano vicino a un mucchio di spazzatura abbandonata vicino al marciapiede, riporta il Sun. Dalle indagini è emerso che su nessuno dei corpi erano presenti ferite da arma da fuoco. Bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia per accertare le cause della morte.

L'omicidio potrebbe rientrare nell’ondata di violenza scatenata dalle bande di strada in guerra e dai cartelli della droga. Secondo i dati pubblicati la scorsa settimana da fonti ufficiali, almeno 28 persone sono state uccise durante i primi 16 giorni di marzo. A febbraio sono stati registrati 41 omicidi, mentre a gennaio sono stati segnalati 34 omicidi. Il macabro ritrovamento è avvenuto mentre migliaia di turisti, inclusi studenti universitari statunitensi, stanno arrivando della località di mare per trascorrere le vacanze di primavera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 20:46

