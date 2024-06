Aviaria, il Messico smentisce l'Oms: «Nessuno è morto per il virus». Salgono i casi negli Usa: qual è la differenza con il covid

di Redazione web

Il governo messicano ha smentito che un uomo sia deceduto di influenza aviaria nel Paese, come affermato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui si è trattato della prima vittima di un essere umano nel mondo causata del virus AH5N2. «Vorrei sottolineare che la dichiarazione dell'Oms è piuttosto grossolana, poiché fin dall'inizio si parla di un caso fatale, ma non è così: è morto per un'altra causa e senza che fosse determinata, mentre solo marginalmente viene affermato che il rischio in questo caso è basso», ha dichiarato il ministro della Sanità, Jorge Alcocer.



Secondo quest'ultimo, l'uomo di 59 anni citato dall'Oms è morto il 24 aprile per complicazioni derivate dal diabete e dall'insufficienza renale, ma non per influenza aviaria. Per la segreteria alla Salute del governo messicano, inoltre, «finora non ci sono prove di trasmissione da uomo a uomo».



Salgono i casi negli Usa

In Usa sale a 11 la lista degli Stati in cui si sono verificati casi di influenza aviaria nelle mucche. Ieri è stata la volta del Minnesota. Il Board of Animal Health dello stato del Nord ha fatto sapere che nel fine settimana scorso più di 40 mucche appartenenti a una mandria nella contea di Benton ha manifestato i segni dell'infezione.



I test hanno confermato la presenza del virus A/H5N1. «Sapevamo che era solo una questione di tempo prima che raggiungesse la nostra porta di casa», ha detto il capo dei servizi veterinari dello Stato, Brian Hoefs. A oggi complessivamente il numero di mandrie infettate dal virus si avvicina a 90. La Food and Drug Administration nelle ultime ore ha indirizzato una lettera alle autorità sanitarie statali e locali per invitare ad alzare il livello di attenzione sul latte crudo.



«Sebbene il commercio tra gli Stati di latte crudo per il consumo umano sia vietato sotto l'autorità della Fda, sappiamo che diversi Stati consentono la vendita al loro interno», sottolinea l'agenzia, che invita a informare i cittadini sui rischi derivanti dal consumo. Intanto nuovi elementi di preoccupazione arrivano anche dagli animali selvatici. L'ultima specie aggiunta alla lista degli animali colpiti, aggiornata periodicamente dal dipartimento dell'Agricoltura, sono i topi comuni: la presenza del virus è stata confermata in 11 esemplari in New Mexico. A preoccupare è il fatto che i topi sono ubiqui, vicini all'uomo e la diffusione del virus in questa specie renderebbe difficilmente controllabile l'epidemia.

Differenza aviaria e covid

Quali sono le differenze tra Covid e aviaria? «La differenza principale risiede proprio nel fatto che allo stato attuale il virus dell’aviaria non è in grado, come dicevo, di trasmettersi da uomo a uomo - risponde Vaia -E poi ovviamente il fatto che l’aviaria generalmente colpisce volatili e altri animali, tra cui bovini e foche, tanto per fare due esempi che nelle ultime settimane hanno avuto molta risonanza anche a livello mediatico». Quali precauzioni dobbiamo prendere? «Anzitutto seguire le buone pratiche di sicurezza e igiene alimentare: in particolare quella di non consumare latte non pastorizzato - osserva - Se si viaggia in aree con epidemie note, occorre poi evitare contatti ravvicinati con pollame o altri animali, così come con mercati nei quali sono venduti animali vivi. È importante inoltre che i viaggiatori di ritorno dalle regioni colpite segnalino al proprio medico curante eventuali sintomi respiratori, ma senza allarmarsi, perché ripeto il rischio per la popolazione generale è basso. Voglio però specificare che al momento non ci sono motivi che giustifichino una limitazione di viaggi per e verso Paesi colpiti dall’ aviaria».



«Esistono già dei vaccini contro l’aviaria? «Esistono già un paio di vaccini che dovrebbero essere soltanto adattati alle eventuali mutazioni del virus: uno scenario ben diverso insomma da quello del marzo 2020.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA