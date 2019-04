Autobus si ribalta, 11 morti e 18 feriti: «10 sono gravi». L'autista in fuga, forse colpo di sonno

Tragico schianto in autobus e dramma in Messico, dove un mezzo per il trasporto passeggeri si è rovesciato violentemente ieri, prima dell'alba, nello Stato centrosettentrionale di. Il bilancio è una carneficina:e 18 feriti, di cui almeno 10 in modo grave, secondo quanto scrive il quotidiano La Jornada di Città del Messico.La polizia stradale ha riferito da parte sua che intorno alle 5 locali l'autobus è uscito di strada senza una ragione apparente e si e rovesciato in modo pesante, provocando il. Le cause dell'accaduto sono per il momento state attribuite alla eccessiva velocità: ma un'ipotesi potrebbe essere quella di un colpo di sonno dell'autista, che si sarebbe poi reso irreperibile. L'incidente, hanno reso noto il Segretariato della Pubblica sicurezza e la Procura generale dello Stato, è avvenuto lungo l'autostrada 49, fra le località di Canitas de Felipe Pescador y Ro Grande.