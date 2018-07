Centinaia di messaggi hot a due bariste: viceministro si dimette dopo lo scandalo sessuale

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unoscuote il. Il 47enne viceministro per le Attività Produttive Andrew Griffiths, è stato costretto a presentare le sue dimissioni dopo che sono venuti a galla decine diche il politico avrebbe inviato a due bariste.L'uomo, ex capo dello staff di Theresa May, è stato denunciato dalle due donne che hanno divulgato il contenuto hot e decisamente esplicito, delle sue conversazioni. Sposato e padre di un bambino da pochi mesi, è stato travolto dallo scandalo quando il Mirror ha divulgato i messaggi, e per questo è stato costretto a rassegnare le dimissioni.Il deputato avrebbe scritto alle donne a seguito di importanti riunioni parlamentari: «Mi ha scaricato la batteria del telefono dopo avermi bombardata con duemila messaggi osceni», ha spiegato una delle due donne che ha anche rivelato che Griffiths si sarebbe vantato di aver picchiato alcune sue partner sessuali durante i rapporti. Le donne hanno ammesso di avergli inviati foto e video hard sotto compenso, ma di aver smesso dopo qualche tempo e di aver denunciato perché deluse dal comportamento del politico.