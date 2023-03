Altro che minestrina: la mensa di un ospedale in Belgio promossa dalla guida di ristoranti francesi

Il vecchio detto «cibo da ospedale» non è più ammesso. Normalmente i pasti rifilati ai pazienti non rientrano nell'immaginario del cibo gourmet, ma dopo quanto accaduto in Belgio il vecchio stereotipo è stato infranto. L'AZ Groeninge, infatti, ospedale della città di Kortrijk ha ricevuto l'approvazione da una prestigiosa guida di ristoranti francesi e la notizia è diventata subito virale.

Primo al mondo

La struttura ospedaliera belga, quindi, diventa il primo ospedale del Benelux ad essere ufficialmente riconosciuto da Gault & Millau per la qualità del cibo che serve ai suoi pazienti. Marc Declerck, amministratore delegato di Gault & Millau Benelux, ha affermato che il produttore di guide collabora da oltre 10 anni con aziende ospedaliere e case di riposo per cercare di migliorare i pasti serviti a dipendenti e ricoverati. Così, l'AZ Groeninge, ha chiamato gli esperti della nota guida per ispezionare il loro cibo e ricevere consigli utili. Consigli rivolti soprattutto ai loro piatti di pesce, alle loro salse e alle loro porzioni di patate.

«Alto livello»

Ma, soprendentemente, quando la guida si è recata a ispezionare il cibo dell'ospedale è rimasta stupita dell'alto livello dei pasti serviti. Declerck ha anche aggiunto: «Sarei ben felice di servire alcuni piatti dell'ospedale a casa mia. Il consiglio generale che posso dare è lavorare con buoni ingredienti e attenersi a ricette semplici. Le persone non vogliono cose necessariamente troppo complicate. Se è sano e gustoso è perfetto… Prova a cucinare per loro come cucineresti per te stesso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Marzo 2023, 20:30

