Unquello dimedico americano e madre di un bimbo di 9,che ha raccontato i suoi disturbi dopo essere andata in menopausa. La donna, che vive a Londra, ha voluto parlare della sua, scaturita dopo i 50 anni, a causa degli sbalzi ormonali dovuti alla«Ho avuto un’impennata nella libido a 49 anni e ho iniziato a cercare on line.Trovare uomini sposati disposti a fare sesso per poi tornarsene a casa loro era come "entrare in un negozio di dolci con le tasche piene di soldi". Sentivo il bisogno di fare sesso più volte al giorno, è successo poco prima della menopausa», così ha spiegato al Mirror quello che le è accaduto.Un aumento della libido è una delle conseguenze della menopausa, come le vampate di caldo o altri disturbi, ma non se ne parla quasi mai, come se fosse un tabù. Karin ha voluto riportare la sua esperienza per far sentite meno sole le donne che si trovano nella sua stessa condizione: «Può essere una benedizione o un onere: se hai qualcuno disposto a fare sesso con te tre volte al giorno (o più) potresti stare bene. Altrimenti, dovrai essere creativo».Quando Karin ha iniziato ad avvertire i "disturbi" era in procinto di separarsi dal marito, aveva anche un figlio di 9 anni e non desiderava una relazione stabile: «Mi sono rivolta a un sito di incontri per persone sposate dove le cose erano chiare: si cercava compagnia per alcune ore ed era semplicemente un modo per sperimentare un livello di intimità che a casa non avevamo più».